Эрдоган предлагает Москве свое посредничество по Запорожской АЭС
Турция гордится тем, что уже способствовала заключению сделки между Россией и Украиной по экспорту зерна.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину посредничество Турции в разрешении кризиса вокруг украинской АЭС в Запорожье, оккупированной российскими войсками.
«Президент Эрдоган заявил, что Турция может сыграть посредническую роль в отношении Запорожской АЭС, как она это сделала в отношении соглашения о зерне , экспорт которого был заблокирован войной», — говорится в пресс-релизе турецкого председательства.
Опубликовано: Тарас Медведев
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