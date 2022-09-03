Эрдоган предлагает Москве свое посредничество по Запорожской АЭС

Турция гордится тем, что уже способствовала заключению сделки между Россией и Украиной по экспорту зерна.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину посредничество Турции в разрешении кризиса вокруг украинской АЭС в Запорожье, оккупированной российскими войсками.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция может сыграть посредническую роль в отношении Запорожской АЭС, как она это сделала в отношении соглашения о зерне , экспорт которого был заблокирован войной», — говорится в пресс-релизе турецкого председательства.