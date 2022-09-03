Взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове ранил двух детей

3 сентября в ходе выставки боеприпасов в Чернигове неожиданно раздался громкий взрыв.

Днём субботы украинские СМИ и Telegram-каналы в экстренном порядке сообщили о взрыве, который прогремел в Чернигове на полях местного художественного музея.

Известно, что на территории Черниговского музея проходит выставка боеприпасов, которые не разорвались в ходе специальной военной операции армии России на территории Украины.

По данным местных СМИ, в результате взрыва в Чернигове травмы различной степени тяжести получили двое детей, которым уже оказывается помощь.