Эрдоган сказал Путину, что может помочь в противостоянии на Запорожской АЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Путину, что его страна может сыграть посредническую роль в отношении Запорожской АЭС в Украине, сообщает его офис.

Пара провела телефонный разговор, в ходе которого они обсудили события, касающиеся экспорта украинского зерна, говорится в заявлении турецкого председательства.

Они также выразили свою решимость продолжить строительство атомной электростанции "Аккую" в Турции в соответствии с планами.

Они договорились подробно обсудить эти вопросы, когда встретятся в Самарканде, Узбекистан, на саммите позже в этом месяце, добавили в офисе.