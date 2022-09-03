Газпром заявил, что Siemens Energy готова помочь в ремонте трубопровода, но с условиями
Газпром заявил, что Siemens Energy готова помочь в ремонте вышедшего из строя оборудования для газопровода "Северный поток-1", но заявил, что им негде выполнить эту работу.
Государственная нефтегазовая компания “Газпром” продлила прекращение поставок газа по своему ключевому трубопроводу "Северный поток-1" в Германию в пятницу вечером, сославшись на "неисправности" ключевой турбины вдоль трубопровода.
В нем говорилось, что трубопровод не будет перезапущен до тех пор, пока не будут полностью выполнены ремонтные работы, без указания сроков для повторного открытия.
В сегодняшнем заявлении "Газпрома" говорится, что Siemens Energy принимает участие в ремонтных работах в соответствии с существующим контрактом между двумя компаниями и готова устранить неисправности, которые, по словам "Газпрома", вынудили его прекратить поставки газа в Германию по трубопроводу.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кива: в Киеве зреет военный переворот из-за приказа Зеленского о наступлении на Херсон
Times Radio: мир увидит применение ядерного оружия в течение 10 лет
Медведев заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу
Фермеры рассказали, что лучше сажать на участке осенью
Шольц заявил, что Германия не сможет обойтись без российского газа