Газпром заявил, что Siemens Energy готова помочь в ремонте трубопровода, но с условиями

Газпром заявил, что Siemens Energy готова помочь в ремонте вышедшего из строя оборудования для газопровода "Северный поток-1", но заявил, что им негде выполнить эту работу.

Государственная нефтегазовая компания “Газпром” продлила прекращение поставок газа по своему ключевому трубопроводу "Северный поток-1" в Германию в пятницу вечером, сославшись на "неисправности" ключевой турбины вдоль трубопровода.

В нем говорилось, что трубопровод не будет перезапущен до тех пор, пока не будут полностью выполнены ремонтные работы, без указания сроков для повторного открытия.

В сегодняшнем заявлении "Газпрома" говорится, что Siemens Energy принимает участие в ремонтных работах в соответствии с существующим контрактом между двумя компаниями и готова устранить неисправности, которые, по словам "Газпрома", вынудили его прекратить поставки газа в Германию по трубопроводу.