Рафаэль Гросси огласил предварительные результаты инспекции ЗАЭС

У шефа МАГАТЭ возникли опасения о судьбе Запорожской АЭС, ими он поделился в первых выводах после инспекции объекта.

Гросси отметил при этом, что у него не было ощущения, что Россия намерена что-то скрывать от инспекторов.

Хотя ущерб легко представить по очевидным следам обстрелов, но основные элементы станции все еще в безопасности.

Самое важное, что украинские специалисты, которые работают на станции и российские военные поддерживают деловые отношения.

«У агентства не возникло подозрений, что российская сторона что-либо скрывает, но его беспокоит дальнейшая судьба станции. Поэтому было решено, что на АЭС постоянно будут находиться два эксперта МАГАТЭ», - цитируют Гросси информагентства.

В субботу, 3 сентября сообщается, что подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов.