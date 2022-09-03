Рафаэль Гросси огласил предварительные результаты инспекции ЗАЭС
У шефа МАГАТЭ возникли опасения о судьбе Запорожской АЭС, ими он поделился в первых выводах после инспекции объекта.
Гросси отметил при этом, что у него не было ощущения, что Россия намерена что-то скрывать от инспекторов.
Хотя ущерб легко представить по очевидным следам обстрелов, но основные элементы станции все еще в безопасности.
Самое важное, что украинские специалисты, которые работают на станции и российские военные поддерживают деловые отношения.
«У агентства не возникло подозрений, что российская сторона что-либо скрывает, но его беспокоит дальнейшая судьба станции. Поэтому было решено, что на АЭС постоянно будут находиться два эксперта МАГАТЭ», - цитируют Гросси информагентства.
В субботу, 3 сентября сообщается, что подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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