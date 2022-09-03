Times Radio: мир увидит применение ядерного оружия в течение 10 лет
Британский депутат-консерватор Тобиас Эллвуд уверен, что в течение следующих десяти лет одна из стран обязательно применит тактическое ядерное оружие.
3 сентября представитель парламента Великобритании Тобиас Эллвуд дал интервью изданию Times Radio, где сообщил, что считает вероятным применение тактического ядерного оружия в течение десяти лет.
По словам Эллвуда, нынешнее десятилетие будет крайне непростым для мира, ввиду чего политик уверен, что одна из стран может применить ядерное оружие для обеспечения своей безопасности или для других нужд.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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