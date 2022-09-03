Электроснабжение подконтрольных Киеву территорий от ЗАЭС прекращено

ВГА Энергодара сообщили, что подача электроэнергии с Запорожской атомной станции на территории находящиеся под контролем Киева прекращена.

В субботу днём, 3 сентября 2022 года, военно-гражданская администрация Энергодара сообщила ряду российских СМИ, что в результате обстрелов ВСУ была повреждена линия электропередачи ЗАЭС, что стало причиной отключения энергоснабжения находящихся под контролем киевского режима территорий от Запорожской атомной электростанции.

Помимо этого в ВГА Энергодара заявили, что в настоящее время полноценно функционируют лишь пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС, радиационный фон близ атомной станции находится в пределах нормы.