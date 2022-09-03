Электроснабжение подконтрольных Киеву территорий от ЗАЭС прекращено
ВГА Энергодара сообщили, что подача электроэнергии с Запорожской атомной станции на территории находящиеся под контролем Киева прекращена.
В субботу днём, 3 сентября 2022 года, военно-гражданская администрация Энергодара сообщила ряду российских СМИ, что в результате обстрелов ВСУ была повреждена линия электропередачи ЗАЭС, что стало причиной отключения энергоснабжения находящихся под контролем киевского режима территорий от Запорожской атомной электростанции.
Помимо этого в ВГА Энергодара заявили, что в настоящее время полноценно функционируют лишь пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС, радиационный фон близ атомной станции находится в пределах нормы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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