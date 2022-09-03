Дочь Константина Меладзе Лия рассказала о своем психическом заболевании

18-летняя девушка проходит курс лечения, и врач посоветовал ей в рамках терапии говорить о своих проблемах.

59-летний музыкант Константин Меладзе - многодетный отец. В браке с первой женой Яной Сумм у них родилось трое детей: дочери Алиса и Лия, а также сын Валерий, сообщает Вокруг ТВ.

18-летняя Лия недавно призналась, что у нее психологическое расстройство и она проходит лечение. По словам девушки, врач в рамках терапии советует ей говорить о своих проблемах.

Она также надеется, что своими признаниями поможет другим людям с подобным недугом. Лия рассказала, что родные очень поддержали ее в непростой период жизни.

Девушке пришлось полежать в больнице, где она прошла курс лечения. У дочери композитора и продюсера есть проблемы с памятью и с восприятием мира.

«Несколько месяцев я чувствовала. что ментально неполноценна. То, что происходило вокруг, казалось нереальным. Были параноидальные мысли - как будто я умерла, и все происходящее - иллюзия. Казалось, что живем в симуляции, и окружающие меня люди придуманы», - рассказала Лия.

В середине февраля она поделилась своими воспоминаниями по поводу развода родителей. На тот момент Лие было девять лет.

По словам девушки, в их семье нередко возникали ссоры и она, будучи человеком очень тревожным, опасалась худшего.

«На моей психике развод отразился очень сильно. Когда не совсем понимаешь, что кого-то может разозлить, и что может огорчить. Просто я всегда ожидала, что случится что-то плохое», — поделилась она.