Увеличить перспективу урожая: какие шаги сделать осенью для победы над тлей
Тля одно из самых вредных и живучих насекомых, и предпринятые активные меры борьбы осенью позволят от нее избавиться.
Прежде, чем приступить к обработке деревьев и кустарников от тли, нужно навести порядок вокруг растений. Собрать и сжечь растительные остатки, подрыхлить почву, удалить сорняки.
Опавшие плоды или те, что остались на дереве, тоже убрать. То же самое касается и листьев.
Второй этап - санитарная обрезка: удаление сухих, сломанных, излишне тонких либо загущающих крону побегов.
Третий - подкормка, которая должна повысить иммунитет плодовых деревьев. Осенью использовать азотные удобрения нельзя - нужно внести суперфосфат и сульфат калия (по 1 ч.л. под куст или по 2 ч.л. - под каждое дерево).
Четвертый этап - непосредственно борьба с тлей. Если ее не так много, можно прибегнуть к народным методам. Например, обработать растения древесной золой. Кусты и небольшие деревья - просто опудрить.
Для борьбы с тлей можно использовать цветы бархатцы. После цветения собрать их, залить водой, дать настояться, добавить в раствор 2 ст.л. (на 10 л) жидкого мыла - для лучшего прилипания. И - опрыскать деревья и кустарники.
Если вредителей много, нужно применять химические препараты. Например, такие, как Инта-Вир, Актара, Кораген, Престиж, Децис профи (по инструкции).
Обработку пораженных растений осенью надо проводить в безветреную погоду.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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