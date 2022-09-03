Увеличить перспективу урожая: какие шаги сделать осенью для победы над тлей

Тля одно из самых вредных и живучих насекомых, и предпринятые активные меры борьбы осенью позволят от нее избавиться.

Прежде, чем приступить к обработке деревьев и кустарников от тли, нужно навести порядок вокруг растений. Собрать и сжечь растительные остатки, подрыхлить почву, удалить сорняки.

Опавшие плоды или те, что остались на дереве, тоже убрать. То же самое касается и листьев.

Второй этап - санитарная обрезка: удаление сухих, сломанных, излишне тонких либо загущающих крону побегов.

Третий - подкормка, которая должна повысить иммунитет плодовых деревьев. Осенью использовать азотные удобрения нельзя - нужно внести суперфосфат и сульфат калия (по 1 ч.л. под куст или по 2 ч.л. - под каждое дерево).

Четвертый этап - непосредственно борьба с тлей. Если ее не так много, можно прибегнуть к народным методам. Например, обработать растения древесной золой. Кусты и небольшие деревья - просто опудрить.

Для борьбы с тлей можно использовать цветы бархатцы. После цветения собрать их, залить водой, дать настояться, добавить в раствор 2 ст.л. (на 10 л) жидкого мыла - для лучшего прилипания. И - опрыскать деревья и кустарники.

Если вредителей много, нужно применять химические препараты. Например, такие, как Инта-Вир, Актара, Кораген, Престиж, Децис профи (по инструкции).

Обработку пораженных растений осенью надо проводить в безветреную погоду.