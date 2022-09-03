Пишулин пообещал уволить донецких чиновников после скандального видео
Глава ДНР Денис Пишулин прокомментировал попавшее в сеть видео перепалки донецких чиновников с местными жителями.
В субботу, 3 сентября 2022 года, глава Донецкой Народной Республики Денис Пишулин в своём Telegram-канале сообщил, что устроившие перепалку заместитель руководителя Кировского района города Донецка Виктор Антонюк и инспектор Сергей Карпичков будут незамедлительно уволены из-за непозволительного общения с жителями города.
Пишулин также отметил, что в ближайшее время все обеспокоенные граждане ДНР получат исчерпывающие ответы на волнующие их вопросы касательно водоснабжения в населённых пунктах республики и заявил, что подобное происшествие не повторится.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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