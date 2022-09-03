Садоводы рассказали, как избавиться от ржавчины на груше

Одним из самых частых заболеваний груши является ржавчина. Хоть она и не может уничтожить дерево, но сильно ослабляет его и негативно влияет на урожай.

С болезнью нужно бороться, а для этого важно понимать ее механизм. Ей необходимо два хозяина, только при этом условии она может развиваться.

Например, при поражении небольшого количества листьев можно победить ржавчину, не избавляясь от можжевельников на участке.

Но в этом случае обработать специальными средствами придется все растения: и плодовые деревья, и можжевельник.

Очень важно собрать и сазу сжечь пораженные листья. На них обазуются наросты, внутри которых находятся споры.

Для борьбы с ржавчиной используются фунгицидные препараты. Обработка проводится в середине весны, когда температура днем положительная.

Для обработки используется 5%-ный раствор карбамида либо медного купороса. В конце сезона процедуру повторят с помощью этих же средств.

Осенью опрыскивание проводится до наступления заморозков, но после опадения листьев. В дождливый год деревья нужно обрабатывать весь сезон с перерывом в 2 недели.