Netzagentur: недостатки не являются причиной остановки Nord Stream
Федеральное сетевое агентство ФРГ выразило сомнения в обоснованности Россией невозобновления поставок газа по газопроводу «Северный поток-1».
«По мнению Федерального сетевого агентства, дефекты, о которых заявляла российская сторона, технически не являются причиной прекращения работы», — говорится в опубликованном в субботу отчете управления газоснабжения.
В пятницу вечером государственная компания «Газпром» неожиданно объявила, что поток газа по «Северному потоку-1» будет остановлен до дальнейшего уведомления — и не возобновится после завершения трехдневных ремонтных работ, как планировалось. Причина остановки — утечка масла на компрессорной станции «Портовая», сообщили в «Газпроме».
Сомнения в этом заявлении исходили в пятницу вечером от Siemens Energy, компании обслуживающей газопровод.
«Такой вывод не является технической причиной для прекращения деятельности», говорится в заявлении компании. Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте — это рутинная часть работ по техническому обслуживанию. Даже в прошлом возникновение такого рода утечек не приводило к остановке работы.
В целом ситуация с газоснабжением напряженная, говорится в сообщении Федерального сетевого агентства. Нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации.
«Но поставки газа в Германии на данный момент стабильны. Безопасность поставок в Германии в настоящее время гарантирована», - сообщили в агентстве.
Опубликовано: Тарас Медведев
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