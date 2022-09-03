Netzagentur: недостатки не являются причиной остановки Nord Stream

Федеральное сетевое агентство ФРГ выразило сомнения в обоснованности Россией невозобновления поставок газа по газопроводу «Северный поток-1».

«По мнению Федерального сетевого агентства, дефекты, о которых заявляла российская сторона, технически не являются причиной прекращения работы», — говорится в опубликованном в субботу отчете управления газоснабжения.

В пятницу вечером государственная компания «Газпром» неожиданно объявила, что поток газа по «Северному потоку-1» будет остановлен до дальнейшего уведомления — и не возобновится после завершения трехдневных ремонтных работ, как планировалось. Причина остановки — утечка масла на компрессорной станции «Портовая», сообщили в «Газпроме».

Сомнения в этом заявлении исходили в пятницу вечером от Siemens Energy, компании обслуживающей газопровод.

«Такой вывод не является технической причиной для прекращения деятельности», говорится в заявлении компании. Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте — это рутинная часть работ по техническому обслуживанию. Даже в прошлом возникновение такого рода утечек не приводило к остановке работы.

В целом ситуация с газоснабжением напряженная, говорится в сообщении Федерального сетевого агентства. Нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации.

«Но поставки газа в Германии на данный момент стабильны. Безопасность поставок в Германии в настоящее время гарантирована», - сообщили в агентстве.