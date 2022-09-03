Подконтрольные Киеву земли остались без электричества после обстрела ЗАЭС

После обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками многие подконтрольные Киеву территории остались без электроэнергии.

3 сентября солдаты армии Украины вновь обстреляли территорию АЭС в Запорожье, расположенную в Энергодаре, ввиду чего на объекте были повреждены линии электропередач.

В ВГА Энергодара сообщили, что после очередного обстрела территории ЗАЭС многие подконтрольные киевскому режиму земли остались без электричества.

Примечательно, что в ходе нового обстрела АЭС в Запорожской области среди гражданского населения, работников станции и российских военных никто не пострадал.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 