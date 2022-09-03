После обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками многие подконтрольные Киеву территории остались без электроэнергии.

3 сентября солдаты армии Украины вновь обстреляли территорию АЭС в Запорожье, расположенную в Энергодаре, ввиду чего на объекте были повреждены линии электропередач.

В ВГА Энергодара сообщили, что после очередного обстрела территории ЗАЭС многие подконтрольные киевскому режиму земли остались без электричества.

Примечательно, что в ходе нового обстрела АЭС в Запорожской области среди гражданского населения, работников станции и российских военных никто не пострадал.