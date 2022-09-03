Агрономы объяснили, как правильно ухаживать за абрикосом осенью

Абрикос требует специального ухода, особенно в преддверии зимы. Только при правильной подготовке можно рассчитывать на урожай в следующем сезоне.

Осенью проводится обрезка дерева. Для процедуры подбирают не слишком холодный день. Необходимо удалить тонкие и сухие ветки так, чтобы крона хорошо просматривалась, а побеги не росли внутрь.

Перед зимой ствол очищают, из приствольного круга убирают старые плоды, листья и другой мусор, а также мох и лишайники.

Землю вокруг ствола лучше замульчировать компостом с песком или перегноем. Это поможет защитить растение от мороза.

Осенью проводится обработка от вредителей при помощи 3% раствора бордоской жидкости. Для этой цели подойдут и другие фунгициды.

В качестве подкормки применяются составы с калием и фосфором. Можно использовать костную муку, древесную золу, но не азотные удобрения.

Побелка ствола выполняет сразу несколько функций: защищает от солнечных ожогов, предотвращает распространение вредителей и болезней. Ствол белят известковым раствором.

Ствол, корневую шейку нужно защитить от температурных перепадов и мороза. Для этого их обматывают мешковиной или другим материалом с воздухонепроницаемыми свойствами.