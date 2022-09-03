Греция заплатит, если снова нарушит воздушное пространство Эгейского моря, предупреждает Эрдоган

Греция заплатит «высокую цену», если продолжит нарушать воздушное пространство Турции и «преследовать» турецкие самолеты в Эгейском море, предупредил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В прошлое воскресенье Анкара заявила, что турецкие самолеты, выполнявшие задание в этом районе, стали целью греческой системы ПВО С-300, и осудила «враждебные действия» Афин.

Конфликт между двумя странами НАТО длится долгое время из-за милитаризации Грецией близких к Турции островов Эгейского моря.

Греция отвергает упреки Анкары и утверждает, что проводит лишь оборонительную работу на случай агрессии турецкой армии.