Женщина из Уганды изготовила крем от комаров из кислого молока

Молодая бизнес-леди разработала крем от комаров на основе сухой фракции кислого молока.

При этом она решает сразу две проблемы в восточноафриканской стране: комары-переносчики малярии и в стране из -за слабого оснащения ферм большое количество испорченного молока.

По данным Национального агентства развития молочной промышленности (DDA), фермеры в Уганде производят 2,8 миллиарда литров молока в год. Но из-за того, что во многих сельских районах нет электричества, а фермеры не могут охлаждать свое молоко, большая его часть портится. Потребляется только около трети.

В то же время, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно малярией заболевают около 14 миллионов угандийцев. Малярия является основной причиной смерти в стране с населением 46 миллионов человек. Каждый год десятки тысяч людей попадают в больницы из-за тропической болезни. Кисаакье знает это по личному опыту. Ее годовалый брат Иеремия умер от малярии в 2007 году. Сама она часто болела этим заболеванием, и ее несколько раз приходилось госпитализировать.

Три года назад Кисаакье, изучающая статистику в Университете Макерере в Кампале, превратила свои страдания в бизнес-идею. В университете она познакомилась с исследователем малярии Патриком Ссерембой (26 лет) и ученым-агрономом и пищевым химиком Блазио Кавере (26 лет). Чуть позже все трое основали компанию Sparkle Agro Brand.

Идея Кисаакье: разработать эффективный лосьон от комаров из сухого порошка кислого молока.

«Мне просто нужно было найти решение», — говорит Кисаакье, которая сама происходит из фермерской семьи.

Затем последовали недели лабораторных испытаний при поддержке Министерства здравоохранения и Национального института исследования насекомых; с последующим исследованием эффективности.

«Многие из наших первых попыток оказались безуспешными, — вспоминает Ссеремба. Но трое ученых не сдавались.

В начале 2020 года они, наконец, наткнулись на свою формулу успеха. Результатом стал активный репеллент от комаров до двенадцати часов. Продукт был готов к выходу на рынок — и это было нечто большее, чем просто крем от комаров. По словам Кисаакье, благодаря натуральным растительным экстрактам лосьон лечит и смягчает кожу. Ингредиенты на 100 процентов органические.