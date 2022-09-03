Рамзан Кадыров объявил о добровольной отставке с поста главы Чечни

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров намекнул на то, что покидает свою должность.

Вечером субботы глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новую видеозапись, на которой он сообщает, что занимает пост лидера Чеченской республики уже 15 лет.

По словам Кадырова, данный срок является достаточно большим, и технически по этому показателю политик занимает первое место среди всех регионов России.

Рамзан Кадыров заявил, что принял решение покинуть пост главы Чечни самостоятельно до того момента, как его об этом попросят вышестоящие лица.