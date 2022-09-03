Кадыров признал, что засиделся у власти и заслужил «бессрочный и длительный отпуск»
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что является «долгожителем среди глав субъектов РФ», анонсировав свою возможную отставку.
В субботу, 3 сентября 2022 года, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале опубликовал видео, где рассказал подписчикам, что ввиду того, что занимает руководящую должность на протяжении пятнадцати лет, заслужил «бессрочный и длительный отпуск».
Кадыров вспомнил древнюю чеченскую пословицу о госте, который умеет вовремя уйти и допустил, что в скором времени возможно покинет занимаемый им пост главы Чечни, передав бразды правления молодому поколению.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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