Кадыров объявил об уходе с поста главы Чечни из-за неопытности

Лидер Чеченской республики Кадыров признался, что за 15 лет руководства субъектом РФ он не набрался опыта и вынужден уйти в отставку.

3 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, в котором он признаётся, что считает себя старым из-за того, что уже пятнадцать лет является бессменным лидером Чечни.

При этом Кадыров отметил, что на подходе к местной власти уже стоят молодые политики, которые также должны попробовать свои силы в руководстве республикой.

Также Рамзан Кадыров признался, что за время руководства Чеченской республикой он не смог стать опытнее и должен уступить данную должность другому.