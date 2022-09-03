Кадыров объявил об уходе с поста главы Чечни из-за неопытности
Лидер Чеченской республики Кадыров признался, что за 15 лет руководства субъектом РФ он не набрался опыта и вынужден уйти в отставку.
3 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, в котором он признаётся, что считает себя старым из-за того, что уже пятнадцать лет является бессменным лидером Чечни.
При этом Кадыров отметил, что на подходе к местной власти уже стоят молодые политики, которые также должны попробовать свои силы в руководстве республикой.
Также Рамзан Кадыров признался, что за время руководства Чеченской республикой он не смог стать опытнее и должен уступить данную должность другому.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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