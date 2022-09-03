Кадыров заявил о намерении уйти с поста главы Чечни
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что хочет уйти в отставку.
Рамзан Кадыров записал и выложил в свои социальные сети видео, в котором заявил, что хочет уйти с поста главы Чечни.
По словам Кадырова, его время пришло сейчас и у него есть желание уйти с занимаемой должности.
"Я думаю, что мое время уже пришло, пока меня не выгнали", - сказал Кадыров в своем видеообращении.
Глава Чечни отметил, что он все еще остается неопытным, но молодость уже ушла.
Опубликовано: Николай Скира
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