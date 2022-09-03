Кадыров заявил о намерении уйти с поста главы Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что хочет уйти в отставку.

Рамзан Кадыров записал и выложил в свои социальные сети видео, в котором заявил, что хочет уйти с поста главы Чечни.

По словам Кадырова, его время пришло сейчас и у него есть желание уйти с занимаемой должности.

"Я думаю, что мое время уже пришло, пока меня не выгнали", - сказал Кадыров в своем видеообращении.

Глава Чечни отметил, что он все еще остается неопытным, но молодость уже ушла.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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