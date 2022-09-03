НАСА построит особую лабораторию, чтобы предотвратить новую пандемию из-за микробов с Марса

НАСА и Европейское космическое агентство готовятся к совместной миссии под названием «Возвращение образцов с Марса». Нельзя гарантировать, что такой материал не будет содержать опасных для человека микроорганизмов.

Андреа Харрингтон, куратор марсианских образцов в НАСА говорит, что агентству придется действовать так, как будто образцы с Марса могут породить следующую пандемию.

По его словам, вероятность заражения невелика, но необходимо исключить малейший риск загрязнения.

Таким образом, агентство планирует обращаться с возвращенными образцами так же, как Центры по контролю и профилактике заболеваний обращаются с лихорадкой Эбола.

Это означает, что после того, как марсианские образцы упадут на Землю, они должны быть изначально помещены в структуру, способную безопасно содержать самые опасные патогенны.

Но она также должна быть нетронутой. Фактически это гигантская чистая комната, которая не позволяет веществам с Земли загрязнять образцы с Марса.

Ожидается, что марсианские камни могут приземлиться на Землю к середине 2030-х годов. Примерно столько же времени может занять строительство объекта для их содержания.

И это при условии, что он будет построен в соответствии с графиком, без сбоев из-за политических или общественных проблем.

Ни одна существующая лаборатория не была достаточно чистой и изолированной для НАСА, поэтому ученые анализируют самые биологически опасные объекты планеты, чтобы понять, как обустроить лабораторию.