Михаил Горбачев похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы под гимн СССР

Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачёв был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Вечером 3 сентября в Москве завершилась официальная церемония прощания с первым президентом Советского Союза Михаилом Горбачёвым, который скончался накануне.

На прощание с Горбачёвым пришёл Дмитрий Медведев, Алла Пугачёва и многие другие публичные личности. Владимир Путин на похороны политика не пришёл, простившись с ним днём ранее в персональном порядке.

По данным российских СМИ, Михаил Горбачёв был похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы, а гроб с его телом был опущен в землю под звуки гимна СССР, сыгранного военным оркестром.