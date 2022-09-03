Михаил Горбачев похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы под гимн СССР
Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачёв был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Вечером 3 сентября в Москве завершилась официальная церемония прощания с первым президентом Советского Союза Михаилом Горбачёвым, который скончался накануне.
На прощание с Горбачёвым пришёл Дмитрий Медведев, Алла Пугачёва и многие другие публичные личности. Владимир Путин на похороны политика не пришёл, простившись с ним днём ранее в персональном порядке.
По данным российских СМИ, Михаил Горбачёв был похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы, а гроб с его телом был опущен в землю под звуки гимна СССР, сыгранного военным оркестром.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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