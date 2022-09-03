Мать-одиночка купила пентхаус в Нью-Йорке за 19 млн долларов, а теперь подает в суд из-за отсутствия круглосуточного швейцара
Женщина педъявила иск нью-йоркскому агентству недвижимости, которое, по ее словам, обманом заставило ее купить пентхаус за 19 млн долларов без штатного швейцара.
Покупательница, которая описана в юридическом документе как мать-одиночка троих детей, расторгла контракт и потребовала возмещения своего залога в размере 1,9 млн долларов.
Она утверждает, что продавец и брокеры скрыли, что в доме есть швейцар, работающий неполный рабочий день, и виртуальный швейцар по вечерам, по запросу.
По ее мнению, агентство Corcoran Group исказило информацию о собственности, написав на веб-сайтах, что в доме имеется штатный швецар.
Как говорится в жалобе, она требует штрафных санкций в размере более 2,5 млн долларов, а также возмещения ее судебных издержек.
Согласно жалобе, покупатель никогда бы не приобрел недвижимость, если бы знал, что у нее нет штатного швейцара.
Представитель истца заявляет, что ее клиентка искала дом, в котором она, мать-одиночка с тремя детьми, могла бы жить в комфорте и безопасности, зная, что там есть штатный швейцар.
Представитель продавца указал в письме в суд, что не несет ответственности за предполагаемые действия или письменные заявления агентства недвижимости.
Опубликовано: Светлана Репина
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