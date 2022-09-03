Горбачёва похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой Максимовной
Бывший лидер Советского союза Михаил Горбачёв был похоронен на московском Новодевичьем кладбище рядом со своей супругой.
В субботу вечером бывший президент СССР Михаил Горбачёв был с почестями похоронен в родовом участке на Новодевичьем кладбище Москвы, где также покоится его жена Раиса.
Сам Горбачёв был погружён в землю под звуки гимна Советского союза, сыгранного почётным военным оркестром, после исполнения композиции зарядивший прощальный залп из орудий.
Примечательно, что на похоронах портрет Михаила Горбачёва держал в руках главный редактор "Новой газеты" и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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