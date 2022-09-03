Google собирается следить за фейковыми новостями об украинских беженцах

Google надеется, что рекламная кампания поможет предотвратить распространение дезинформации об украинских беженцах, от формирования общественного мнения.

По словам Бет Голдберг, руководителя отдела исследований в подразделении по борьбе с пропагандой Jigsaw, Google представляет премьеру серии 90-секундных видеороликов в Польше, Словакии и Чехии, цель которых - научить зрителей тому, как избежать манипуляций.

Распространение дезинформации стало серьезной политической проблемой в Европейском Союзе, и наблюдатели предупреждают, что связанные с Россией сайты и аккаунты в социальных сетях продвигают ложные прокремлевские нарративы через шесть месяцев после начала войны.

Эффективный ответ остается неуловимым, несмотря на запрет ЕС российских государственных СМИ, таких как RT, и новые правила, предписывающие интернет-гигантам, таким как Google и родительская компания Facebook Meta Platforms Inc., более строго контролировать свои платформы на предмет разжигания ненависти и фальшивых новостей.