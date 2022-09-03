Кадыров: «я засиделся у власти и ухожу в бессрочный и длинный отпуск»
В субботу Рамзан Кадыров сообщил, что считает своё нахождение у власти в Чечне слишком долгим.
По словам самого Кадырова, его нахождение на должности лидера Чеченской республики продлилось пятнадцать лет, прошествие которых политик сам не заметил.
Рамзан Кадыров выразил уверенность, что он засиделся у власти и вынужден уйти в долгий и фактически бессрочный отпуск, уступая своё место более молодым политикам.
При этом Кадыров признаёт, что не сумел набраться компетенции и опыта за время своего нахождения на посту главы Чечни, что может вызвать недовольство у вышестоящего руководства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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