Напряженность между Турцией и Грецией оказывает давление на альянс НАТО

Длительная напряженность в отношениях между Турцией и Грецией в Восточном Средиземноморье усиливает давление на НАТО.

Это происходит как раз в то время, когда евроатлантический военный альянс, состоящий из 30 стран, должен объединиться для борьбы с многочисленными дестабилизирующими факторами, вызванными продолжающейся войной России на Украине.

Неделю назад, ссылаясь на источники в Министерстве обороны Турции, турецкое государственное информационное агентство Anadolu сообщило, что греческие ракеты класса "земля-воздух" нацелились на турецкие истребители F-16, выполнявшие разведывательную миссию в международном воздушном пространстве.

Греческие официальные лица опровергли эту информацию заявлением Министерства обороны, в котором говорилось, что пять турецких самолетов появились без предварительного уведомления, чтобы сопровождать полет американских бомбардировщиков B-52 через район, находящийся под контролем Греции, сообщает Associated Press.

Этот инцидент был лишь последним в серии претензий Турции и ответных мер со стороны Греции, которые побудили обе страны подать жалобы в НАТО.