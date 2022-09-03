Напряженность между Турцией и Грецией оказывает давление на альянс НАТО
Длительная напряженность в отношениях между Турцией и Грецией в Восточном Средиземноморье усиливает давление на НАТО.
Это происходит как раз в то время, когда евроатлантический военный альянс, состоящий из 30 стран, должен объединиться для борьбы с многочисленными дестабилизирующими факторами, вызванными продолжающейся войной России на Украине.
Неделю назад, ссылаясь на источники в Министерстве обороны Турции, турецкое государственное информационное агентство Anadolu сообщило, что греческие ракеты класса "земля-воздух" нацелились на турецкие истребители F-16, выполнявшие разведывательную миссию в международном воздушном пространстве.
Греческие официальные лица опровергли эту информацию заявлением Министерства обороны, в котором говорилось, что пять турецких самолетов появились без предварительного уведомления, чтобы сопровождать полет американских бомбардировщиков B-52 через район, находящийся под контролем Греции, сообщает Associated Press.
Этот инцидент был лишь последним в серии претензий Турции и ответных мер со стороны Греции, которые побудили обе страны подать жалобы в НАТО.
Опубликовано: Силивончик Алина
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