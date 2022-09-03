Дачники рассказали, чем стоит подкармливать грушу осенью для богатого урожая в будущем году
Осенью грушу подкармливают минеральными и органическими удобрениями. Их вносят корневым и внекорневым способом, внимательно соблюдая дозировку.
Осенняя подкормка обогащает растение микро- и макроэлементами, запасы которых активно расходовались в период вегетации. От этого напрямую зависит то, как груша перенесет холода.
Удобрение под грушу вносим осенью, но в разных регионах данную процедуру проводим в разное время, учитывая погодные условия.
В Центральной России подкормку проводим в октябре, в Сибири и на Урале удобрения нужно вносить в сентябре. На юге России удобрения вносим в октябре-ноябре.
Эффективность внесения удобрений для груши также зависит от правильно проведённого ухода:
Убрать листву в приствольном круге,
Обрезать грушу,
Листву и обрезанные ветки сжечь или убрать их в компостную кучу(если нет признаков инфекций и заболеваний),
При необходимости очистить от мха и лишайников,
Обработать грушу от вредителей и грибковых заболеваний.
Побелить ствол груши,
Провести известкование почвы(при необходимости),
Перекопать приствольный круг.
После проведённых данных процедур можно приступать к подкормке груши. Осенью правильное внесение удобрений заключается в применении органических и минеральных удобрений, чтобы груша получила все необходимые для роста и развития микроэлементы. Только при таких условиях будет повышаться плодородие почвы.
Есть два варианта внесения удобрений: сухой и жидкий. Осенью лучше всего отдать предпочтение внесению сухих удобрений. Внесение удобрений я совмещаю перекапыванием почвы в приствольном кругу.
Как удобряю грушу в своем саду:
Для этого по приствольному кругу рассыпаю 4-6 кг на 1 кв. м. перегноя или навоза, добавляю 300 г на 1 кв. м. древесной золы и 40 г суперфосфата. После этого перекапываю почву, заделывая удобрения.
В результате в удобрения равномерно распределяются по почве по всему приствольному кругу, где маленькие и большие корешки будут потреблять питательные вещества.
Данные удобрения позволят груши хорошо перенести зимовку и обильно плодоносить на следующий год.
Опубликовано: Ангелина Крент
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