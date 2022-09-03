Дачники рассказали, чем стоит подкармливать грушу осенью для богатого урожая в будущем году

Осенью грушу подкармливают минеральными и органическими удобрениями. Их вносят корневым и внекорневым способом, внимательно соблюдая дозировку.

Осенняя подкормка обогащает растение микро- и макроэлементами, запасы которых активно расходовались в период вегетации. От этого напрямую зависит то, как груша перенесет холода.

Удобрение под грушу вносим осенью, но в разных регионах данную процедуру проводим в разное время, учитывая погодные условия.

В Центральной России подкормку проводим в октябре, в Сибири и на Урале удобрения нужно вносить в сентябре. На юге России удобрения вносим в октябре-ноябре.

Эффективность внесения удобрений для груши также зависит от правильно проведённого ухода:

Убрать листву в приствольном круге,

Обрезать грушу,

Листву и обрезанные ветки сжечь или убрать их в компостную кучу(если нет признаков инфекций и заболеваний),

При необходимости очистить от мха и лишайников,

Обработать грушу от вредителей и грибковых заболеваний.

Побелить ствол груши,

Провести известкование почвы(при необходимости),

Перекопать приствольный круг.

После проведённых данных процедур можно приступать к подкормке груши. Осенью правильное внесение удобрений заключается в применении органических и минеральных удобрений, чтобы груша получила все необходимые для роста и развития микроэлементы. Только при таких условиях будет повышаться плодородие почвы.

Есть два варианта внесения удобрений: сухой и жидкий. Осенью лучше всего отдать предпочтение внесению сухих удобрений. Внесение удобрений я совмещаю перекапыванием почвы в приствольном кругу.

Как удобряю грушу в своем саду:

Для этого по приствольному кругу рассыпаю 4-6 кг на 1 кв. м. перегноя или навоза, добавляю 300 г на 1 кв. м. древесной золы и 40 г суперфосфата. После этого перекапываю почву, заделывая удобрения.

В результате в удобрения равномерно распределяются по почве по всему приствольному кругу, где маленькие и большие корешки будут потреблять питательные вещества.

Данные удобрения позволят груши хорошо перенести зимовку и обильно плодоносить на следующий год.