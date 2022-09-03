Спутниковый снимок показал, что израильская атака повредила взлетно-посадочную полосу сирийского аэропорта
В результате израильской атаки на сирийский аэропорт Алеппо была пробита дыра во взлетно-посадочной полосе, а также повреждена конструкция рядом с военной частью аэродрома.
Атака произошла после того, как израильский удар всего за несколько месяцев до этого разрушил взлетно-посадочную полосу в главном аэропорту страны в столице страны Дамаске из- за поставок иранского оружия в страну.
На спутниковых фотографиях, сделанных в четверг Planet Labs PBC, видны автомобили, собравшиеся вокруг места одного из ударов в аэропорту, недалеко от западного края его единственной взлетно-посадочной полосы. В результате удара была пробита взлетно-посадочная полоса, а также возник пожар на аэродроме.
Еще один удар попал в конструкцию, которая напоминала радио- или навигационное оборудование на более ранних спутниковых снимках.
Сирия, как и многие страны Ближнего Востока, имеет аэропорты двойного назначения, которые включают в себя гражданские и военные части. Рейсы в аэропорту были сорваны из-за атаки.
Министерство иностранных дел Сирии поздно вечером в четверг охарактеризовало ущерб от атаки как серьезный, заявив, что она задела взлетно-посадочную полосу и полностью уничтожила навигационную станцию с ее оборудованием.
Министерство иностранных дел Сирии призвало Совет Безопасности ООН осудить атаки, заявив, что Дамаск возлагает на Израиль ответственность «за преднамеренное нанесение ударов по международным аэропортам Дамаска и Алеппо и создание угрозы для гражданских объектов и жизни мирных жителей.
Сирийские пассажирские рейсы между Алеппо и Дамаском, двумя крупнейшими городами страны, возобновлены только в феврале 2020 г. после многих лет войны.
Опубликовано: Светлана Репина
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