Кевин Федерлайн: Сыновья Бритни Спирс не видели ее уже 6 месяцев
Бритни Спирс, возможно, захочет сделать перерыв в социальных сетях, если она хочет увидеть своих сыновей в ближайшее время.
16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден Джеймс не видели свою маму уже шесть месяцев, и никаких признаков сближения не предвидится, заявил их отец Кевин Федерлайн, сообщает TMZ в субботу.
Мальчики были особенно раздражены после того, как Спирс назвала их “ненавистными” в их поведении по отношению к ней в посте в Instagram в прошлом месяце, сообщили источники TMZ.
“Хотя я не буду комментировать, были или не были регулярные обмены заключенными, следует учитывать, что комментарии о мальчиках, подобные тем, которые были недавно опубликованы, вряд ли создают благоприятную среду для содержания под стражей”, - заявил изданию адвокат Федерлайна Марк Винсент Каплан. “Это то, что вовлеченные стороны должны будут решить с течением времени”.
Бритни снова написала о своих сыновьях в четверг в ответ на интервью, которое дал Джейден, утверждая, что Бритни уделяла ему больше внимания, чем Престону.
Опубликовано: Силивончик Алина
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