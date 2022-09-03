Концерт Льва Лещенко в Сыктывкаре закончился скандалом

Зрители жаловались на плохую организацию мероприятия, плохие ароматы, некоторых после концерта увезли на скорой.

Выступление 80-летнего Льва Лещенко, которое прошло несколько дней назад в Сыктывкаре, завершилось грандиозным скандалом, сообщает Экспресс газета.

Как рассказала посетившая мероприятие писательница Юлия Волкодав, после концерта ей захотелось "вымыться в хлорке". В своем YouTube-блоге Юлия обратила внимание на давку, которая произошла на шоу.

По словам писательницы, прямо на ее глазах в обморок упали четыре девушки, и их увезли на «скорой помощи». Воклодав призналась, что лично она еле дождалась финала, потому что стоять на жаре в толпе было трудно.

Лев Лещенко выступил на шоу, посвященном 100-летию Республики Коми. Мероприятие прошло на Стефановской площади столицы республики. Юлия Волкодав прибыла на мероприятие из Сочи, и подчеркнула, что концерт собрал "весь город".

Публику при этом она назвала «странной». В основном это были женщины в возрасте и пенсионерки, которые, по словам Юлии, "не следят за собой".

Писательница пожаловалась, что шесть часов она была вынуждена вдыхать ароматы «немытого тела и нестиранной одежды».

А вот от самого концерта Юлия Волкодав осталась в восторге. Концерт был подан, как историческая летопись Коми, и Лещенко представлял период Великой Отечественной.