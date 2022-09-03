Газпром увеличит поставки газа в ЕС через Украину после остановки "Северного потока"
По сообщениям СМИ, российский "Газпром" заявил в субботу, что увеличит поставки газа в Европу через Украину.
Это произошло после того, как российский энергетический гигант заявил в пятницу, что не будет перезапускать газопровод "Северный поток" в Германию, как планировалось на субботу, после трехдневного перерыва в техническом обслуживании.
Компания заявила, что в субботу отправит около 42,7 млн кубометров природного газа через Украину в Европу, сообщает Reuters.
Потоки из точки входа в Суджу были немного выше по сравнению с 41,3 млн кубометров в пятницу, но это не компенсирует дефицит газа, который, как ожидалось, поступит из "Северного потока-1" в субботу, сообщило агентство.
Опубликовано: Силивончик Алина
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