Газпром увеличит поставки газа в ЕС через Украину после остановки "Северного потока"

По сообщениям СМИ, российский "Газпром" заявил в субботу, что увеличит поставки газа в Европу через Украину.

Это произошло после того, как российский энергетический гигант заявил в пятницу, что не будет перезапускать газопровод "Северный поток" в Германию, как планировалось на субботу, после трехдневного перерыва в техническом обслуживании.

Компания заявила, что в субботу отправит около 42,7 млн кубометров природного газа через Украину в Европу, сообщает Reuters.

Потоки из точки входа в Суджу были немного выше по сравнению с 41,3 млн кубометров в пятницу, но это не компенсирует дефицит газа, который, как ожидалось, поступит из "Северного потока-1" в субботу, сообщило агентство.