Премьер Швеции Андерссон допустила начало финансового кризиса в стране

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон опасается, что из-за энергопроблем в стране начнётся финансовый кризис.

3 сентября первая женщина премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в ходе пресс-конференции оценила риски возникновения финансового кризиса в Королевстве ввиду дефицита энергоносителей и рекордного роста цен.

Андерссон уверена, что в случае если шведское правительство не предмет меры для решения энергопроблем, Королевство Швеция после экономического спада погрузится в продолжительный финансовый кризис.