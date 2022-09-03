Премьер Швеции Андерссон допустила начало финансового кризиса в стране
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон опасается, что из-за энергопроблем в стране начнётся финансовый кризис.
3 сентября первая женщина премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в ходе пресс-конференции оценила риски возникновения финансового кризиса в Королевстве ввиду дефицита энергоносителей и рекордного роста цен.
Андерссон уверена, что в случае если шведское правительство не предмет меры для решения энергопроблем, Королевство Швеция после экономического спада погрузится в продолжительный финансовый кризис.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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