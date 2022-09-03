Китай предупреждает о контрмерах в связи с продажей оружия США Тайваню
Пекин предупредил США, что примет контрмеры после того, как администрация Байдена одобрила продажу оружия Тайваню на сумму более 1 миллиарда долларов.
“Китай решительно примет законные и необходимые контрмеры”, - написал в субботу в твиттере представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
Он призвал Вашингтон “немедленно отменить” эти продажи.
Администрация Байдена в пятницу официально уведомила Конгресс США о предлагаемом пакете вооружений стоимостью 1,1 миллиарда долларов, который включает 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса "воздух-воздух".
Китай продолжает направлять военные корабли и самолеты в Тайваньский пролив после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила самоуправляющийся остров месяц назад. В ответ на поездку Пелоси Пекин начал беспрецедентные военные учения вокруг Тайваня.
Опубликовано: Силивончик Алина
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