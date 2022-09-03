Опытные садоводы назвали самые эффективные способы избавления груши от ржавчины

Это довольно распространенное заболевание плодового дерева, и, если не заняться своевременно лечением, ущерб может стать необратимым.

С наступлением осени это заболевание проявляется «во всей красе». Иммунитет таких деревьев сильно ослаблен. И, если не принимать мер, поражённое дерево может погибнуть во время больших морозов зимой.

Как бороться с проблемой? Наиболее пострадавшие от ржавчины ветки или побеги нужно вырезать, отступив на 8-12 см от места большого поражения. Для дезинфекции места срезов обработать 5-процентным раствором сульфата меди, нанести на раны дерева садовый вар (либо пасту-замазку).

С приходом весны полезно применить обработку дерева бордосской жидкостью (1-процентной). Процедуру повторить, когда на дереве появятся цветы на дереве, затем ещё раз – по окончании цветения. Через 10-12 дней - сделать заключительную обработку.

Можно использовать древесную золу, для этого растворить полкилограмма золы в 10 л воды, дать настояться 2 дня. На каждое взрослое дерево вылить по 10 л такого настоя, молодому достаточно 5-6 литров.

Можно использовать более радикальные средства - например, препараты Скор и Фитолавин - до начала цветения. В конце весны и начале лета можно применить ХОМ, Хорус, Абига-Пик, Медея.

В конце лета обработать снова - Скором, а после него Фитолавином.

За две недели до листопада нужно обработать деревья Ревусом, для этого растворить 6 мл средства в 5 л воды. Это средство также укрепляет иммунитет растений.