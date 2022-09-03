Иран говорит, что конструктивно отнеся к ядерной сделке, но США не согласны
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что страна направила конструктивный ответ на предложения США, направленные на возрождение ядерной сделки Тегерана с мировыми державами 2015 года. В США думают иначе.
Официальный представитель министерства иностранных дел Нассер Канаани сказал, что текст, отправленный Ираном, содержит конструктивный подход, направленный на завершение переговоров.
Но в Госдепартаменте США только подтвердили, что получили ответ Ирана через Евросоюз и пообещали ответить таким же способом. Но ответ назван неконструктивным.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что некоторые пробелы в последние недели закрылись, но другие остаются.
Ответ Ирана был отправлен главе ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю, который координировал переговоры.
После 16 месяцев непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном Боррель заявил 8 августа, что ЕС выдвинул окончательное предложение по выходу из тупика для возобновления соглашения.
В МИД Ирана отмечают, что им нужны более сильные гарантии от Вашингтона для возобновления сделки.
В частности, там требуют отказа от расследований ядерной деятельности Тегерана, называя его «политически мотивированным».
Опубликовано: Светлана Репина
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