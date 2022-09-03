Иран говорит, что конструктивно отнеся к ядерной сделке, но США не согласны

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что страна направила конструктивный ответ на предложения США, направленные на возрождение ядерной сделки Тегерана с мировыми державами 2015 года. В США думают иначе.

Официальный представитель министерства иностранных дел Нассер Канаани сказал, что текст, отправленный Ираном, содержит конструктивный подход, направленный на завершение переговоров.

Но в Госдепартаменте США только подтвердили, что получили ответ Ирана через Евросоюз и пообещали ответить таким же способом. Но ответ назван неконструктивным.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что некоторые пробелы в последние недели закрылись, но другие остаются.

Ответ Ирана был отправлен главе ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю, который координировал переговоры.

После 16 месяцев непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном Боррель заявил 8 августа, что ЕС выдвинул окончательное предложение по выходу из тупика для возобновления соглашения.

В МИД Ирана отмечают, что им нужны более сильные гарантии от Вашингтона для возобновления сделки.

В частности, там требуют отказа от расследований ядерной деятельности Тегерана, называя его «политически мотивированным».