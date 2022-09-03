Визит МАГАТЭ на украинскую атомную станцию подчеркивает риски
Инспекторы МАГАТЭ привыкли к рискованным миссиям — от радиоактивных последствий катастрофы на АЭС "Фукусима" в Японии до политически заряженной иранской ядерной программы.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подчеркнул риски в четверг, когда он возглавлял команду на обширном заводе на юге Украины.
“Это не первый случай, когда команда МАГАТЭ попадает в ситуацию вооруженных действий”, - сказал Тарик Рауф, бывший глава организации по контролю и безопасности, отметив, что МАГАТЭ направило инспекторов в Ирак в 2003 году и в бывшую Советскую Республику Грузию во время боевых действий. “Но эта ситуация в Запорожье, я думаю, что это самая серьезная ситуация, в которую МАГАТЭ когда-либо посылало людей, так что это беспрецедентно”.
Опубликовано: Силивончик Алина
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