Сийярто: «Турецкий поток» стал единственным надёжным газопроводом
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о надёжности российского трубопровода "Турецкий поток".
В субботу лидер венгерского МИДа Петер Сийярто прокомментировал решение российского "Газпрома" полностью остановить работу газопровода "Северный поток", который являлся лучшим маршрутом по снабжению Европы газом.
По мнению Сийярто, теперь единственно надёжным газопроводом в мире остаётся российская газовая магистраль "Турецкий поток", которая функционирует до сих пор.
Также Петер Сийярто выступил со словами поддержки в адрес правительства Сербии, которая наряду с Венгрией отказалась вводить санкции против России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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