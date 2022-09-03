Комик Гудков может сесть в тюрьму на 5 лет за шутку про русских

Российский комик Александр Гудков может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет за пародийный клип про русских людей.

3 сентября сотрудники МВД России получили заявление на комика Александра Гудкова. Заявителю не понравился пародийный клип юмориста с названием "Я узкий".

По мнению писавшего заявление, Александр Гудков сознательно разжигает межнациональную ненависть и вражду в России посредством данного видеоряда.

В случае, если уголовное дело против Гудкова возбудят и он будет признан виновным, комик может отделаться штрафом в 500 тысяч российских рублей или отправиться в тюрьму на срок до пяти лет.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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