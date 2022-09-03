США: пилот небольшого самолета угрожает врезаться в супермаркет в Миссисипи
Ситуация описывается как «опасная» американской полицией, мотивы пилота пока не раскрываются.
Пилот небольшого двухмоторного самолета, летевшего над Миссисипи в эту субботу, угрожает врезаться в супермаркет, сообщила полиция города Тупело на юге США.
Около 5:00 утра полиция Тупело была уведомила о том, что пилот самолета пролетает над городом с населением почти 38 000 человек, и собирается атаковать супермаркет.
«Пилот связался со службами экстренной помощи и угрожает намеренно врезаться в Wal-Mart», — говорится в заявлении без указания мотивов пилота, с которым полиция смогла начать разговор.
Полиция Тупело также сообщает, что они работали над эвакуацией супермаркета и ближайшей заправочной станции.
Согласно сайту отслеживания полетов FlightAware, это самолет Beechcraft King Air 90 длиной почти 11 метров и размахом крыльев чуть более 15 метров.
Аварийные службы были приведены в состояние повышенной готовности в связи с этой ситуацией, которую полиция назвала «опасной», и просили жителей избегать этого района.
Опубликовано: Тарас Медведев
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