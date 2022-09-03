Тысячи чехов протестуют в Праге из-за энергетического кризиса

Десятки тысяч чехов протестовали в Праге против правительства, требуя дополнительной государственной помощи в связи с растущими счетами за электроэнергию.

Это стало крупнейшим проявлением общественного недовольства худшим кризисом стоимости жизни за последние три десятилетия.

По оценкам полиции, в субботу около 70 000 человек заполнили Вацлавскую площадь в центре чешской столицы, некоторые из них несли плакаты, осуждающие членство страны в Европейском союзе и военном альянсе НАТО.

Инфляция в Чехии, обусловленная главным образом ростом цен на жилье и энергоносители, в настоящее время является самой высокой с 1993 года, и центральный банк прогнозирует, что в ближайшие месяцы она достигнет пика примерно в 20%.