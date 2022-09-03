Папа Римский распустил руководство Мальтийских рыцарей и издал новую конституцию

Папа Франциск в субботу распустил руководство Мальтийских рыцарей, всемирного католического религиозного ордена и гуманитарной группы, и сформировал временное правительство в преддверии выборов нового Великого Магистра.

Изменение, которое Папа издал в указе, произошло после пяти лет часто ожесточенных дебатов внутри ордена и между некоторыми высшими членами старой гвардии и Ватиканом по поводу новой конституции.

Группа, формальное название которой Суверенный Военный Орден Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родосского и Мальтийского, была основана в Иерусалиме почти 1000 лет назад для оказания медицинской помощи паломникам на Святой Земле.

Сейчас у ордена многомиллионный бюджет, 13 500 членов, 95 000 добровольцев и 52 000 медицинских работников. Они управляют лагерями беженцев, наркологическими центрами, программами помощи при стихийных бедствиях и клиниками по всему миру.

У ордена нет реальной территории, кроме дворца и офисов в Риме и форта на Мальте, но он признан суверенным образованием со своими паспортами и номерными знаками.

Он имеет дипломатические отношения со 110 государствами и статус постоянного наблюдателя в ООН, что позволяет выступать в качестве нейтральной стороны в усилиях по оказанию помощи в зонах боевых действий.

Кардинал Сильвано Томаси, специальный делегат папы в ордене, заявил журналистам на брифинге вместе с некоторыми членами временного правительства, что новая конституция ордена не ослабит его международный суверенитет.

Но как религиозный орден он должен был оставаться под эгидой Ватикана, заявил кардинал Джанфранко Гирланда, член рабочей группы, подготовившей новую конституцию, одобренную папой в субботу.

Согласно предыдущей конституции, высшие рыцари и Великий Магистр должны были иметь дворянское происхождение, что, по словам реформаторов, исключало почти всех, кроме европейцев, из высших должностей.

Новая конституция отменяет правило дворянства, а также традицию избрания Великих Магистров пожизненно. Они будут избираться на 10-летний срок с возможностью продления только один раз и должны будут уйти в отставку в возрасте 85 лет.