США собираются продать Тайваню оружие на 1,1 млрд долларов, Китай возмущен

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Тайваню военной техники на сумму 1,1 миллиарда долларов, включая 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса «воздух-воздух».

Пентагон объявил о пакете в пятницу после агрессивных военных учений Китая вокруг Тайваня после визита на остров в прошлом месяце спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Пакет включает в себя ракеты Sidewinder, которые могут использоваться для атак класса «воздух-воздух» и «земля», стоимостью около 85,6 млн долларов, противокорабельные ракеты Harpoon стоимостью около 355 млн долларов.

Лю Пэньюй, официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне, заявил, что возможная продажа оружия серьезно угрожает китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Он пообещал, что Китай примет законные и необходимые контрмеры в свете развития данной ситуации.

Администрация президента Джо Байдена заявила, что пакет находится на рассмотрении в течение некоторого времени и был разработан в консультации с законодателями Тайваня и США.

Старший директор Белого дома по Китаю и Тайваню Лаура Розенберге сказала, что КНР продолжает усиливать давление на Тайвань, в том числе за счет усиления военно-воздушных и морских сил вокруг Тайваня, и предпринимает попытки изменить статус-кво в Тайваньском проливе.

По ее словам, США обеспечивают Тайвань тем, что ему нужно для сохранения своей уверенности и оборонного потенциала.