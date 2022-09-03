Reuters: «Газпром» сообщил о возобновлении работы «Северного потока-1»
Агентство Reuters утверждает, что "Северный поток-1" вновь заработал и прокачивает газ в страны Европы.
Вечером 3 сентября американское информационное агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу российской компании "Газпром" сообщило, что Россия восстановила работу трубопровода "Северный поток-1".
По данным Reuters, теперь российский газопровод в состоянии прокачивать газ в страны Евросоюза в объёмах, прописанных в газовых соглашениях между РФ и данными государствами.
Примечательно, что накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что канадской компании Siemens банально негде чинить турбины для российского газопровода.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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