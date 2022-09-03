Власти Германии опровергают сообщение о расширении АЭС
Партия зеленых Германии опровергла информацию, что она поддержит план, позволяющий АЭС страны продолжать работать после ранее установленной даты поэтапного отказа
Так решено, потому что страна сталкивается с худшим за последние десятилетия дефицитом энергии.
Bild сообщила, что лидеры партии Зеленых, входящей в правящую коалицию Германии, обсудили этот вопрос по телефону в четверг вечером - перед пятничным заявлением российского ПАО "Газпром" о том, что его ключевой газопровод в Европу не будет вновь открыт, как планировалось.
Официальные лица решили, что они могут поддержать продление жизненного цикла двух из трех немецких атомных электростанций, которые в настоящее время должны быть отключены в конце года, до следующего лета, сообщает Bild.
Представитель партии зеленых заявил агентству Bloomberg News, что субботний отчет Bild был неточным, и предостерег от того, что было названо дикими спекуляциями.
Опубликовано: Силивончик Алина
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