Власти Германии опровергают сообщение о расширении АЭС

Партия зеленых Германии опровергла информацию, что она поддержит план, позволяющий АЭС страны продолжать работать после ранее установленной даты поэтапного отказа

Так решено, потому что страна сталкивается с худшим за последние десятилетия дефицитом энергии.

Bild сообщила, что лидеры партии Зеленых, входящей в правящую коалицию Германии, обсудили этот вопрос по телефону в четверг вечером - перед пятничным заявлением российского ПАО "Газпром" о том, что его ключевой газопровод в Европу не будет вновь открыт, как планировалось.

Официальные лица решили, что они могут поддержать продление жизненного цикла двух из трех немецких атомных электростанций, которые в настоящее время должны быть отключены в конце года, до следующего лета, сообщает Bild.

Представитель партии зеленых заявил агентству Bloomberg News, что субботний отчет Bild был неточным, и предостерег от того, что было названо дикими спекуляциями.