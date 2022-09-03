Диетолог Саманта Бош назвала главные ошибки в питании, которые мешают похудеть

Для долгосрочного и устойчивого похудения приходится вносить изменения в свой образ жизни, в том числе в питание. Но есть некоторые привычки, которые замедляют процесс потери веса.

Для похудения нужно есть продукты, богатые полезными веществами. Но и при таком потреблении есть риск переборщить с калориями, если не контролировать порции.

Например, авокадо, орехи и некоторые другие продукты содержат полезный жир, необходимый организму. Но они одновременно содержат много калорий.

Препятствием к похудению может стать недостаточное потребление белка. Он нужен и для сохранения достигнутых результатов.

Диетолог Саманта Бош поясняет, что белок необходим для сбрасывания жира и наращивания мышечной массы. Лучшими источниками белка она называет куриную грудку или рыбу.

На снижение веса может влиять потребление масла. В этом случае можно готовить блюда без масла, для этого есть специальная посуда.

Замедлить похудение могут даже редкие отступления от плана питания. Диетолог рекомендует 80% рациона отвести под цельнозерновые продукты, нежирный белок, фрукты и овощи, и только 20% - на более калорийные продукты.

Нездоровые приправы могут замедлять похудение. Это сахарный сироп для блинчиков, кетчупа и майонеза во вторые блюда или бутерброды.