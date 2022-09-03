Самый старый капитан: как 83-летний японец сумел в одиночку пересечь океан

Он вышел на 6-метровой яхте Suntory Mermaid III из Сан-Франциска и пришвартовался в одном из проливов Японии.

83-летний японец Кэничи Хори удивил весь мир. Пенсионер сумел в одиночку на яхте пересечь Тихий океан, сообщает Kyodo News. Примечательно, что Хори ни разу при этом не заходил в порты, а ведь за 2 месяца он преодолел 8,5 тысячи километров.

Его путешествие можно занести в Книгу рекордов Гиннеса: Хори стал самым старым человеком, который сделал это.

Из Сан-Франциско Хори вышел 27 марта на 6-метровой яхте Suntory Mermaid III. И 4 июня - пришвартовался в проливе Кии, что между японскими префектурами Токусима и Вакаяма.

Яхтсмен хорошо подготовился к путешествию: на его борту был внушительный запас воды и еды, у него были спутниковый телефон, а также солнечные батареи для электрогенерации.

«Рад, что вернулся без серьезных проблем. Всех благодарю за поддержку»,– поделился эмоциями путешественник.

Решиться на кругосветку японцу помог полувековый опыт в яхтинге. Еще в 1962-м году, в 23 года, мужчина стал первым человеком в мире, который совершил одиночный безостановочный переход через Тихий океан - из Японии в Сан-Франциско.

В 1974-м году Хори также отправился в кругосветку, в 1996-м - совершил путешествие от Эквадора до Японии на судне из пивных банок. Тем самым он хотел показать миру важность сохранения природных ресурсов.

В предпоследнее одиночное путешествие Кэничи Хори отправился в 2008-м, по маршруту Гавайи – пролив Кии.