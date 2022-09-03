Американская миссия Артемида на Луну снова отложена
Причиной в очередной раз стала утечка топлива в одной из ступеней ракеты-носителя новой конструкции.
Запуск новой мегаракеты NASA на Луну был снова отменен в последний момент в эту субботу, во второй раз менее чем за неделю, сообщило НАСА, не сумев решить проблему утечки топлива при заполнении баков ракеты.
Запуск может быть перенесен на более поздний срок, но командам NASA придется проанализировать все данные, прежде чем принять решение о новой дате.
Испытательная миссия Артемида 1 без экипажа на борту должна ознаменовать начало американской космической программы по возвращению на Луну с целью установить там прочное присутствие, а затем позволить использовать ее в качестве трамплина на Марс.
Ракета-носитель должна вывести на лунную орбиту многоразовый пилотируемый челнок, который будет использоваться исследователями в качестве окололунной станции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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