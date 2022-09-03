Украинские военные обстреляли приграничный российский посёлок Тёткино в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинской стороной был в очередной раз обстрелян приграничный российский посёлок Тёткино.

В субботу вечером, 3 сентября 2022 года, губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что бойцы ВСУ уже не в первый раз открыли огонь по посёлку Тёткино, который находится на границе с Украиной.

Старовойт уточнил, что украинская сторона выпустила не менее семи боеприпасов по территории населённого пункта в Курской области, в результате чего в трёх жилых домах были повреждены крыши, окна и заборы, восстановить которые помогут местные власти.