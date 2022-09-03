Глава миссии МАГАТЭ рассказал о посещении Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси указал на риски в четверг, когда он возглавил группу на Запорожской атомной электростанции на юге Украины.

Он сказал, что во время поездки миссии были моменты, когда огонь был очевиден — крупнокалиберные пулеметы, артиллерия, минометы.

В беседе с журналистами после того, как он оставил коллег внутри, он отметил, что агентство не уезжает с АЭС с этого момента, и пообещал продолжать присутствие экспертов.

Тарик Рауф, бывший руководитель отдела проверки и безопасности МАГАТЭ, говорит, что организация не может заставить страну внедрить или обеспечить соблюдение стандартов ядерной и физической безопасности.

Рауф считает нынешнюю ситуацию с Запорожской АЭС беспрецедентной, хотя миссии не раз выезжали в зоны боевых действий.

Они могут только посоветовать, а дальше дело самого государства, в частности, национального ядерного регулятора.

Гросси отметил, что на станции остаются шесть специалистов. Они продолжат работу, начатую накануне. После этого будет установлено постоянное присутствие на площадке с участием двух специалистов.

По его словам, отчет о ситуации на станции будет представлен исполнительному совету МАГАТЭ на следующей неделе.