Глава миссии МАГАТЭ рассказал о посещении Запорожской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси указал на риски в четверг, когда он возглавил группу на Запорожской атомной электростанции на юге Украины.
Он сказал, что во время поездки миссии были моменты, когда огонь был очевиден — крупнокалиберные пулеметы, артиллерия, минометы.
В беседе с журналистами после того, как он оставил коллег внутри, он отметил, что агентство не уезжает с АЭС с этого момента, и пообещал продолжать присутствие экспертов.
Тарик Рауф, бывший руководитель отдела проверки и безопасности МАГАТЭ, говорит, что организация не может заставить страну внедрить или обеспечить соблюдение стандартов ядерной и физической безопасности.
Рауф считает нынешнюю ситуацию с Запорожской АЭС беспрецедентной, хотя миссии не раз выезжали в зоны боевых действий.
Они могут только посоветовать, а дальше дело самого государства, в частности, национального ядерного регулятора.
Гросси отметил, что на станции остаются шесть специалистов. Они продолжат работу, начатую накануне. После этого будет установлено постоянное присутствие на площадке с участием двух специалистов.
По его словам, отчет о ситуации на станции будет представлен исполнительному совету МАГАТЭ на следующей неделе.
Опубликовано: Светлана Репина
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